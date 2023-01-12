Литва поможет Украине с ПВО: что получат украинские военные

Литва и США сообщили хорошие новости о поставках оружия Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа после визита во Львов, где он встретился с президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой, сообщил, что его страна передаст ВСУ зенитные установки L70.

Как пишет LRT, глава Литвы сообщил, что эти установки вместе с боекомплектом будут переданы ВСУ в ближайшее время. Науседа также добавил, что оказание военной помощи Украине будет продолжаться при участии литовских оборонных предприятий, а также финансовых взносов на международные инициативы и средств на закупку вооружений.

Для этих целей в бюджете Минобороны страны заложили 40 миллионов долларов.

Зенитная установка L70 была разработана шведской компанией Bofors. Оружие начали производить в 1952 году, но оно продолжает стоять на вооружении ряда стран по всему миру.

Хорошие новости также поступили и от США, которые сообщили, что БМП Bradley будут отправлены в Украину в ближайшие недели.

Как говорится на сайте Пентагона, Вашингтон будет работать над тем, чтобы эти машины оказались в руках украинских военных так быстро, как это возможно. По понятным причинам, там не стали озвучивать конкретную дату прибытия техники в Украину.

Обучение бойцов ВСУ по управлению этими БМП будет проходить в Германии.

Как сообщалось ранее, Канада накануне пообещала закупить для Украины комплекс ПВО NASAMS после того, как Литва признала, что не сможет передать такие средства ПВО из-за угрозы из Беларуси.