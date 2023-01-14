Україні на замітку: Портніков розповів, як підхід Швеції до НАТО може стати прикладом для Києва

Посилена співпраця України та США допоможуть утримати росію від повторної війни

США та Швеція ведуть переговори про угоду, яка допоможе посилити зв’язки у сфері безпеки. Крім того, ці дві країни готові посилити співпрацю у сфері оборони на тлі вступу Швеції до НАТО.

Український журналіст Віталій Портніков оцінив перспективи співпраці США та Швеції. На його думку, Туреччині, яка проти вступу Швеції до НАТО, доведеться змінити свою політику.

Аналітик зазначає, що угода між Швецією та США дасть право на присутність американських військ у цій країні. Співпраця двох країн у сфері оборони буде більш тісною, ніж передбачено членством НАТО. На тлі цього політика Туреччина втрачає свій сенс, адже, з погляду безпеки, Ердоган не зможе нічим перешкодити шведам. Туреччині доведеться шукати способи зберегти обличчя країни, йти на компроміси, щоб отримати від приєднання Швеції до НАТО хоч щось.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявляв, що Туреччина дотримуватиметься своєї "принципової та рішучої" позиції доти, доки дані Туреччини обіцянки не будуть виконані. Йшлося про екстрадицію кількох, на думку Туреччини, терористів, відновлення постачань військової техніки, взаємний обмін інформацією та боротьбою з тероризмом.

На думку аналітика, приклад співпраці США та Фінляндії поза НАТО є вкрай важливим для України. Не виключено, що наша країна може опинитися у подібній ситуації, коли одна чи кілька країн-членів НАТО заблокують вступ до Альянсу. Це створить умови для нової війни з росією, до якої в Москві почнуть готуватися чи не наступного дня після поразки путіна в "СВО".

Відповіддю на це має стати саме формування міцних і розширених зв’язків у сфері оборони та безпеки шляхом аналогічної угоди, як у США зі Швецією. Такий підхід покаже скептикам в НАТО, що їхня політика приречена на провал і зможе стримати росію від нового нападу на Україну.

"Швеція зараз прокладає шлях, яким Україна має бути готова рухатися у разі виникнення кризової ситуації. Як і в сивій старовині, наш шлях до суверенітету може проходити через Стокгольм", — резюмував журналіст.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Росія може зважитися на атаку НАТО. Президента путіна можуть підштовхнути до цього кроку.