Буквально рятують життя: волонтер відкрив, чому ЗСУ так потрібні безпілотники

Дрони коригують артилерію, а також за їх допомогою є можливість скидати на ворога різні "сюрпризи"

Безпілотні літальні апарати допомагають українським захисникам у боротьбі проти російських загарбників. При правильному застосуванні дрони зберігають життя нашим військовим.

Про це харківський волонтер Сергій Попов розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

За його словами, війна, яка триває в Україні, значно відрізняється від тієї, що тривала до 1945 року. Нині це війна дронів. Безпілотники проводять розвідку, передають координати, потім все це за допомогою Starlink переноситься на екрани й одразу йде в роботу. Крім того, дрони коригують артилерію, а також за їх допомогою є можливість скидати на ворога різні "сюрпризи". І це можливо в режимі реального часу.

"Якщо все це правильно застосовувати, то це зберігає життя військовим. Не потрібно відправляти людей у розвідку, якщо можна "вилетіти" і подивитися все за допомогою дрона. Артилерія у нас є, тільки потрібно більше боєприпасів. На жаль, противник теж навчається, у них є засоби, які можуть глушити звичайні дрони. Тому зараз все більше запитів на БПЛА, які можуть пройти там, де глушать російські системи РЕБ", — наголосив Попов.

Такі безпілотні літальні апарати працюють на інших частотах. Завдяки їм можна проводити й розвідку, і спостереження. Водночас є БПЛА, які працюють як дрони-камікадзе. Однак вони дуже дорогі.

Волонтер додав, що ці БПЛА справді рятують життя керуючої ним групи, бо нашим бійцям не потрібно наближатися до ворога, а можна перебувати на відстані.

"По-перше, він (дрон, — Ред.) рятує життя самої групи, що керує ним, адже бійці можуть знаходитися більш віддалено від противника, ніж оператор "Мавіка". По-друге, він може скоригувати артилерію так, що не треба йти піхоті. Артилерія відпрацьовує необхідну територію і хлопцям залишається тільки зачистити її. Це суттєво спрощує завдання та зберігає життя військових", — підсумував Попов.

Повне інтерв’ю з Поповим читайте на сайті "Телеграф": "Контрнаступ на Харківщині увійде до підручників, але військам зараз потрібно більше безпілотників, — волонтер".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український шоумен і волонтер Сергій Притула розкрив подробиці купівлі "дронів помсти", на які було зібрано понад 35 млн гривень після першої масованої атаки по Україні у жовтні.

Також нагадаємо, що 29 жовтня військово-морську базу окупантів у Севастополі атакували невідомі морські дрони, які пошкодили новий флагман Чорноморського флоту ВМС Росії — фрегат "Адмірал Макаров", який зайняв місце затонулої "Москви". Крім того, дірку в борту отримав мінний тральщик. Це лише підтверджує аксіому, що відносно дешевими засобами ворогові можна завдавати великої матеріальної та фінансової шкоди.