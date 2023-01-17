Пішов із життя голова ДСНС Одещини: у квітні він отримав нове звання від Зеленського

Чоловікові було 57 років

З життя пішов начальник Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Одещині Шулюк Вадим Володимирович, якому раніше Зеленський надав спеціальне звання генерал-майора служби цивільного захисту.

Про це у своєму офіційному Telegram-каналі розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

За його словами, Шулюк упродовж тривалого часу боровся із хворобою. 17 січня стало відомо, що життя чоловіка обірвалося. В адміністрації висловили щирі співчуття рідним та близьким Вадима Шулюка.

"На жаль, словами важко залікувати в серці хворобливу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. У цей гіркий момент поділяю Ваше горе і разом з Вами схиляю голову в глибокій скорботі. Вічна пам’ять та земля пухом Вадиму Володимировичу!", – написав Марченко.

Водночас на сторінці Головного управління ДСНС України в Одеській області у Facebook колеги Вадима Шулюка присвятили йому пост та прощальне відео.

"Важко змиритися і повірити, що більше Вас немає з нами. Вічна пам’ять, співчуття рідним та близьким! Дякую за все!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що хоробрий вчитель фізичної культури із Запоріжжя В’ячеслав Ганнич загинув у боях за Україну.