Ушел из жизни глава ГСЧС Одесчины: в апреле он получил новое звание от Зеленского

Мужчине было 57 лет

Из жизни ушел начальник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской Шулюк Вадим Владимирович, которому ранее Зеленский присвоил специальное звание генерал-майора службы гражданской защиты.

Об этом в своем официальном Telegram-канале рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По его словам, Шулюк на протяжении длительного времени боролся с болезнью. 17 января стало известно, что жизнь мужчины оборвалась. В администрации выразили искренние соболезнования родным и близким Вадима Шулюка.

"К сожалению, словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери. Ведь смерть самого родного человека – большое испытание. В этот горький момент разделяю Ваше горе и вместе с Вами склоняю голову в глубокой скорби. Вечная память и земля пухом Вадиму Владимировичу!", — написал Марченко.

В то же время на странице Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook коллеги Вадима Шулюка посвятили ему пост и прощальное видео.

"Трудно смириться и поверить, что больше Вас нет с нами. Вечная память, соболезнования родным и близким! Спасибо за все!", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что храбрый учитель физической культуры из Запорожья Вячеслав Ганнич погиб в боях за Украину.