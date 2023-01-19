Його дані допомогли врятувати Київ: WSJ розповіла резонансні деталі вбивства СБУ українського агента Кірєєва

Кірєєв міг виїхати з України перед вторгненням, але свідомо не став цього робити

У березні 2022 року в центрі Києва було знайдено тіло Дениса Кірєєва — банкіра, учасника перших мирних переговорів із росією в Білорусі з початку вторгнення. Ходили чутки про держзраду. Але вже через деякий час його поховали на Байковому цвинтарі у престижному місці.

The Wall Street Journal знову зацікавились цією історією. У своїй статті журналіст Бретт Форрест стверджує, що Кірєєва застрелили працівники СБУ за шпигунство на користь росії. Однак WSJ наводить слова Кирила Буданова про те, що Кірєєв передав важливу інформацію від своїх російських контактів, яка допомогла утримати Київ на початку вторгнення 2022 року.

Кірєєва було нагороджено посмертно медаллю за особливі заслуги у захисті державного суверенітету та безпеки держави. Так чим же відомий Кірєєв, був він російським шпигуном чи українським "козирем" — розбирався автор статті WSJ, ґрунтуючись на розвіддокументах та тих коментарях, які вдалося зібрати.

Історія Кірєєва

Кірєєв народився у Києві, багато працював у сфері фінансів – у відділеннях західних банків, володів кількома мовами. "Його родич у 2003 році став заступником начальника СБУ, головного наступника радянського КДБ в Україні, за словами колишнього голови агентства. За словами соратників, цей зв’язок пробудив інтерес пана Кірєєва до шпигунства", — повідомляється в WSJ.

З 2006 працював із Андрієм та Сергієм Клюєвими — близькими до Віктора Януковича людьми. З отриманих контактів Кірєєв користувався, спілкуючись із потрібними людьми і обіймаючи високі посади у держбанках. Він налагодив зв’язки і в Україні, і по той бік кордону — у росії.

У 2014 році після втечі Клюєвих та Януковича Кірєєв допомагав керувати активами братів із Києва. Після початку війни Кірєєв купував обладнання для українських добровольців. 2021-го Кірєєв привернув увагу глави української розвідки Кирила Буданова завдяки своїм зв’язкам у російських та українських сферах бізнесу та безпеки.

Кирило Буданов та Денис Кірєєв/ Фото: ГУР

Кірєєв і російське вторгнення

Навесні 2021 року, коли росія почала стягувати війська до кордону України, Буданов звернувся до Кірєєва і попросив впровадитись у військову розвідку. Він їздив до рф і "отримував інформацію про все". Саме Кірєєв восени 2021 року першим в Україні забив на сполох через майбутнє вторгнення, зазначається у статті. 23 лютого Кірєєв передав Буданову повідомлення про те, що президент росії володимир путін віддав наказ про вторгнення. Як розповів Буданов, Кірєєв знав основну точку атаки — Гостомель. Саме підказка Кірєєва дала Україні час, щоб перекинути війська. Після боїв з росіянами аеропорт "Антонов" став незастосовним як плацдарм для вторгнення.

Участь у переговорах Росії та України та смерть Кірєєва

Переговори в Білорусі пройшли за кілька днів після початку вторгнення. Кірєєва запросили брати участь у них завдяки знайомствам та зв’язкам — він знав двох членів російської делегації. Кірєєв знав, що публічна поява – це ризик. Перед другим раундом переговорів, запланованих на третє березня і в яких Кірєєв мав взяти участь, йому зателефонували з офісу Олександра Поклада, начальника контррозвідки СБУ, який відповідав за затримання співробітників розвідки, які працювали з росією. Кірєєв їхав на вокзал із охороною, коли його забрали агенти СБУ. За 90 хвилин було знайдено його тіло. Наступні місяці шукали чи виявляли "кротів" у СБУ. Кірєєва поховали з військовими почестями на Байковому цвинтарі у Києві, серед могил українських героїв.

Кірєєв бере участь у переговорах у Білорусі/ Фото: ТАРС

Нагадаємо, "Телеграф" з посиланням на свої джерела писав, що на момент вторгнення російських військ тодішній голова СБУ Іван Баканов перебував не на своєму робочому місці в Києві, а у Львові, і весь цей час спецслужбою керував його заступник Василь Малюк, якого згодом призначили в.о. голови СБУ. Співрозмовник наголосив, що Баканов вже й сам не особливо хотів керувати спецслужбою і не заперечував, якщо його призначать кудись послом.