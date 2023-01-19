Знищили колону техніки: у мережі показали епічні кадри роботи далекобійних ракет GLSDB (відео)

На кадрах видно, як ракета GLSDB потрапляє точно у ціль, знищуючи техніку ворога

До нового пакету військової допомоги Україні від США можуть увійти далекобійні ракети GLSDB. Дальність їхнього польоту до 160 км, а це означає, що ЗСУ зможуть тримати під прицілом цілі в глибині Донецької та Луганської областей, а також кримський перешийок.

У мережі з’явилося відео роботи ракет-бомб GLSDB. Точність їхньої поразки до 1 метра.

На кадрах видно, як ракети запускають по цілям. У польоті ракетний двигун відокремлюється від керованої високоточної авіабомби та розкриваються крила ракети, які збільшують її дальність польоту. Ракети GLSDB, які США готуються передати Україні, здатні вражати цілі на відстані 150-160 км, а точність їх удару до 1 метра. Для наведення на ціль зброя використовує глобальну систему позиціонування (GPS) та інерційну систему навігації.

На кадрах видно, як дві ракети влучають у міст, яким їде колона техніки — одна перед першою машиною, друга після останньої. Тим самим колоні відрізано шлях рухатися далі мостом. Після цього ракети влучають по кожній машини, знищуючи ворожу техніку. Автомобілі вибухають і спалахують, позбавляючи противника ресурсів у війні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що дві європейські країни заявили про важливу військову допомогу. Україна отримає САУ Archer від Швеції та протитанкові гранатомети Carl Gustav від Естонії.