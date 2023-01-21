Докази є: в Офісі генпрокурора уточнили резонансну заяву про іранські дрони на озброєнні рф

В ОГП кажуть, що інформація про причетність Ірану до поставок дронів росії все ж таки є.

В Офісі генерального прокурора України є докази того, що Іран має причетність до постачання росії ударних безпілотників, якими окупанти обстрілювали мирні міста.

Відповідну заяву зробив керівник департаменту воєнних злочинів ОГП Юрій Білоусов в ефірі єдиного марафону українських новин.

Його слова були після заяви ще одного представника ОГП Івана Чижевського, який заявив, що поки не можна однозначно стверджувати, що ці БПЛА були зроблені в Ірані.

"Ці дані оперативні, це дані розвідувальних підрозділів як українських, так і наших міжнародних партнерів. Тобто ми маємо цю інформацію, яка підтверджує причетність Ірану", — зазначив Білоусов.

Він додав, що Україна доводитиме цю причетність у міжнародних судах, проте до цього варто закінчити сотні слідчих дій та експертиз.

Однак представник Генпрокуратури додав, що імена всіх причетних до виробництва дронів, їх постачання в росію та навчання окупантів будуть встановлені, як і імена тих, хто їх запускає Україною.

Як повідомлялося раніше, напередодні журналістам вдалося встановити імена частини російських військовослужбовців, які безпосередньо запускають дрони Україною.