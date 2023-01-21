Доказательства есть: в Офисе генпрокурора уточнили резонансное заявление об иранских дронах на вооружении рф
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В ОГП говорят, что информация о причастности Ирана к поставкам дронов россии все же имеется
В Офисе генерального прокурора Украины есть доказательства того, что Иран имеет причастность к поставкам россии ударных беспилотников, которыми оккупанты обстреливали мирные города.
Соответствующее заявление сделал руководитель департамента военных преступлений ОГП Юрий Белоусов в эфире единого марафона украинских новостей.
Его слова последовали после заявления еще одного представителя ОГП Ивана Чижевского, который заявил, что пока нельзя однозначно утверждать, что эти БПЛА были произведены в Иране.
"Эти данные оперативные, это данные разведывательных подразделений как украинских, так и наших международных партнеров. То есть у нас есть эта информация, подтверждающая причастность Ирана", — отметил Белоусов.
Он добавил, что Украина будет доказывать эту причастность в международных судах, однако до этого стоит закончить сотни следственных действий и экспертиз.
Однако представитель Генпрокуратуры добавил, что имена всех причастных к производству дронов, их поставкам в россию и обучению оккупантов, будут установлены, как и имена тех, кто их запускает по Украине.
Как сообщалось ранее, накануне журналистам удалось установить имена части российских военнослужащих, которые непосредственно запускают дроны по Украине.