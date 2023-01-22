Британські гвинтокрили Sea King прибули у своє "нове королівство біля Чорного моря": що відомо

Вертольоти були розроблені для виконання завдань протичовнової боротьби

Незважаючи на безглузді погрози з боку деяких "неадекватів" у кремлі, уряд Великої Британії не боїться допомогати Україні, свідченням чого стали військові гелікоптери Sea King, які прибули до нашої країни і тепер вони перебуватимуть на озброєнні ЗСУ.

Про це повідомляє українське Міноборони із посиланням на голову міністерства Олексія Резнікова.

"Sea King з Великої Британії прибув у своє нове королівство біля Чорного моря в Україні! Це потужне посилення для ВМС України", — зазначив міністр.

Резніков також подякував голові британського оборонного відомства Бену Воллесу та додав, що співпраця України зі Сполученим Королівством розвиватиметься і надалі.

Нагадаємо, що про те, що Сполучене Королівство надасть Збройним Силам України гелікоптери Sea King, стало відомо 26 листопада 2022 року. Зазначалось також, що Королівський флот провів навчання Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, підвищивши їхні пошуково-рятувальні можливості.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що Британія вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії відправить в Україну військові гелікоптери, зокрема можна використовувати для протидії підводним човнам.

Westland WS-61 Sea King — британська ліцензійна версія однойменного американського вертольота Sikorsky S-61, побудованого компанією Westland Helicopters.

Вертоліт значно відрізняється від американської версії двигунами Rolls-Royce Gnome, системами боротьби з підводними човнами британського виробництва та повністю комп'ютеризованою системою управління польотом.

Sea King в основному був розроблений для виконання завдань протичовнової боротьби. Варіант Sea King, відомий як Commando, був розроблений Westland Helicopters для транспортування військ.

Нагадаємо, що від початку війни Велика Британія відправила в Україну легку протитанкову зброю нового покоління NLAW. Головне призначення цієї зброї — знищення броньованих машин на коротких дистанціях одним пострілом.

28 квітня в Україну відправили "сотні" ракет Brimstone. Про це повідомив заступник міністра оборони Британії Джеймс Геппі. Уже на початку травня українські військові почали застосовувати нову зброю.

Також Велика Британія передала Україні 120 броньованих машин, серед яких — патрульні машини Mastiff. Україна отримала "десятки" важких безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для забезпечення матеріально-технічної підтримки ізольованих сил.

Крім того, Велика Британія передала Україні системи протиповітряної оборони, зокрема, ракети Starstreak. Ці системи призначені для збивання винищувачів і гелікоптерів, які пролітають відносно низько над землею. Британці також передали Україні гусеничні машини Stormer як мобільну платформу для Starstreak.

Також в активі наших британських союзників:

понад 200 протитанкових ракет Javelin

1360 протиструктурних снарядів

4,5 тонн пластикової вибухівки

понад 400 тисяч патронів стрілецької зброї

понад 200 тисяч одиниць захисного спорядження, зокрема, шоломи, бронежилети, далекоміри та медичне обладнання.

Нагадаємо, що за результатами зустрічі у Рамштайні Україна може отримати винищувачі F-16 від Нідерландів.