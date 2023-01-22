Британские вертолеты Sea King прибыли в свое "новое королевство у Черного моря": что известно

Вертолеты были разработаны для выполнения задач противолодочной борьбы

Несмотря на бессмысленные угрозы со стороны некоторых "неадекватов" в кремле, правительство Великобритании не боится помогать Украине, свидетельством чего стали прибывшие в нашу страну военные вертолеты Sea King, которые теперь будут находиться на вооружении ВСУ.

Об этом сообщает украинское Минобороны со ссылкой на главу министерства Алексея Резникова.

"Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины", — отметил министр.

Резников также поблагодарил главу британского оборонного ведомства Бена Уоллеса и добавил, что сотрудничество Украины с Соединенным Королевством будет развиваться и дальше.

Напомним, что о том, что Соединенное Королевство предоставит Вооруженным Силам Украины вертолеты Sea King, стало известно 26 ноября 2022 года. Отмечалось также, что Королевский флот провел обучение Sea King для 10-ти экипажей Вооруженных Сил Украины, повысив их поисково-спасательные возможности.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Воллес сообщил, что Британия впервые с начала полномасштабного вторжения России отправит в Украину военные вертолеты, в частности их можно использовать для противодействия подлодкам россии.

Westland WS-61 Sea King – британская лицензионная версия одноименного американского вертолета Sikorsky S-61, построенного компанией Westland Helicopters.

Вертолет значительно отличается от американской версии двигателями Rolls-Royce Gnome, системами борьбы с подлодками британского производства и полностью компьютеризированной системой управления полетом.

Sea King в основном был разработан для выполнения задач противолодочной борьбы. Вариант Sea King, известный как Commando, был разработан Westland Helicopters для транспортировки войск.

Напомним, что с начала войны Великобритания отправила в Украину легкое противотанковое оружие нового поколения NLAW. Главное предназначение этого оружия – уничтожение бронированных машин на коротких дистанциях одним выстрелом.

28 апреля в Украину отправили сотни ракет Brimstone. Об этом сообщил заместитель министра обороны Британии Джеймс Геппи. Уже в начале мая украинские военные стали применять новое оружие.

Также Великобритания передала Украине 120 бронированных машин, среди которых патрульные машины Mastiff. Украина получила десятки тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для обеспечения материально-технической поддержки изолированных сил.

Кроме того, Великобритания передала Украине системы противовоздушной обороны, в частности ракеты Starstreak. Эти системы предназначены для сбивания истребителей и вертолетов, пролетающих относительно низко над землей. Британцы также передали Украине гусеничные машины Stormer в качестве мобильной платформы для Starstreak.

Также в активе наших британских союзников:

более 200 противотанковых ракет Javelin

1360 противоструктурных снарядов

4,5 тонн пластиковой взрывчатки

более 400 тысяч патронов стрелкового оружия

более 200 тысяч единиц защитного снаряжения, в частности, шлемы, бронежилеты, дальномеры и медицинское оборудование.

Напомним, что по результатам встречи в Рамштайне, Украина может получить истребители F-16 от Нидерландов.