Україна не лише виживе, а й переможе: що відбувається на фронті, і з чим пов'язані гучні заяви Арестовича та Дуди

Російські війська не мають ресурсів для потужного наступу в жодному з напрямків

Ключовий момент у війні проти росії настане вже у найближчі місяці або навіть тижні. Таку думку висловив президент Польщі Анджей Дуда в рамках економічного форуму в Давосі. За словами політика, саме у цей період стане зрозуміло, "чи виживе Україна", а тому союзники повинні надати їй якомога більше озброєння.

За кілька днів після насторожуючих слів глави Польщі, український інформпростір сколихнуло відео, у якому ексрадник ОП України Олексій Арестович висловив сумніви у гарантованій перемозі України над російськими окупантами. Обгрунтовуючи свою позицію, Арестович процитував вищезгадану заяву Анджея Дуди, натякнувши, що у своїх прогнозах президент Польщі спирається на "якусь інформацію".

"Телеграф" звернувся до військового експерта, аби дізнатися, чи дійсно ситуація на фронті є настільки критичною для України, і з чим пов'язані не надто оптимістичні прогнози політиків.

Контекст вирішує все

Президент Польщі Анджей Дуда вважається одним з найвідданіших союзників України у війні проти росії. Його принципова позиція щодо активної підтримки нашої держави на всіх рівнях та засудження воєнних злочинів рф є вагомим внеском у формуванні міжнародної коаліції з протидії російській агресії.

Виступ політика на економічному форумі в Давосі не став виключенням: під час своєї промови Дуда закликав західних партнерів мобілізуватися, аби посилити військову допомогу Україні.

"Того, що ми вже відправили, недостатньо. Україна потребує більше наших зусиль, ми повинні мобілізуватися, щоб допомогти їм. Ситуація складна, і в наступні місяці або навіть тижні буде ключовий момент цієї війни. І цей момент відповість, виживе Україна чи ні", — сказав він.

Водночас, в уряді Польщі не мають сумнівів у перемозі України над країною-терористом. Про це заявив прем'єр країни Матеуш Моравецький. Політик розкритикував блокування Німеччиною надання нам танків, назвавши поведінку представників ФРН на засіданні "Рамштайну-8" неприйнятною, пише "Європейська правда".

За словами Моравецького, він не розуміє, що має ще статися, щоб у Берліні "відкрили очі" і почали діяти відповідно до свого потенціалу. Він впевнений, що Україна та Європа переможуть у цій війні — з Німеччиною або без неї

"Якщо згоди Німеччини на Leopard так і не буде, то ми будемо будувати меншу коаліцію держав, готових поділитися своїми сучасними танками з Україною. Ми не будемо просто спостерігати, як Україна стікає кров’ю", — заявив прем'єр-міністр Польщі.

Якщо тривожний тон заяви Анджея Дуди про вірогідність "виживання України" можна було б списати на необізнаність політика щодо реальної ситуації на фронті або недоліки перекладу, то слова ексрадника ОП Олексія Арестовича справили на українське суспільство ефект бомби, що розірвалася.

"Якщо всі думають, що ми гарантовано виграємо війну, то дуже не схоже, з 14 числа вже перестало бути на це схоже дуже сильно. Як ви вважаєте, оцінка від Дуди, президента Польщі, — і не лише він сказав про вирішальні місяці, — що взагалі невідомо, чи виживе Україна, просто так була сказана, чи він на основі якоїсь інформації говорив про це?", — сказав український політик в розмові з аналітиком Юрієм Романенком.

Проте, як це часто буває, слова політика виявились вирваними із загального контексту. Якщо переглянути відеозапис розмови повністю, стає зрозуміло, що саме мав на увазі Арестович. Перед тим, як зробити "скандальну" заяву, він зазначив, що українці можуть легко перемогти, якщо залишатимуться об'єднаними та не влаштовуватимуть гризню один з одним.

Ситуація на фронті патова, але не для України

Протягом останнього року не минає ані дня без появи в інформ просторі гучних заяв та найрізноманітніших прогнозів на хід війни з боку українських та західних політиків. Проте дати об'єктивну оцінку ситуації можуть виключно ті, хто бачить її зсередини, або спілкуються з безпосередніми учасниками бойових дій.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, обстановка на фронті дійсно не проста, але більшою мірою для окупантів. Експерт зазначає: рф намагається затягнути війну і використовує для цього майже всі свої ресурси. Основний ресурс кремля не технічний і не технологічний, а людський. Кількість живої сили в зс рф будуть збільшувати шляхом проведення різноманітних мобілізаційних заходів, проте критичного впливу на хід війни це не матиме.

"Коли ми чуємо заяви про "вирішальний місяць", слід проаналізувати, про що саме йдеться. Чи може росія у найближчий місяць здійснити масштабний наступ на нашу територію? Ні, у неї немає таких ресурсів. Можливо, мова йде про масштабний контрнаступ з боку України, після якого рф більше не зможе утримувати тимчасово окуповані території? Так, це більш вірогідно. Наступний місяць буде показовим у тому, що саме отримає Україна, аби потужно зменшити можливості росії по утриманню захоплених територій", — каже Олександр Коваленко в коментарі "Телеграфу".

Станом на сьогодні бойові дії у наступальному та штурмовому форматі відбуваються лише на одній локації — Бахмутському плацдармі. Бахмут дійсно має логістичне значення — взяття цього міста відкриває шлях до Слов'янська та Краматорська. Проте окупанти намагаються захопити його вже більш ніж пів року, їм це досі не вдалося і у найближчій перспективі точно не вдасться.

"Для взяття цього міста зс рф потрібно близько 30 тисяч особового складу. Станом на сьогодні під Бахмутом в передовій зоні приблизно 16 батальйонно-тактичних груп, ще 14-15 груп є резервними для компенсації втрат. Такої кількості живої сили критично не вистачає, щоб захопити це невеличке місто. Взяття окупантами Соледару також не є стратегічно важливою перемогою. Це тактичний здобуток, проте й він доволі сумнівний. Зайшовши в Соледар, росіяни опинилися під вогневим впливом ЗСУ. Аналогічна ситуація склалася у Пісках: там немає українських позицій, але й російських теж не спостерігається, адже цей населений пункт перебуває під вогневим контролем нашої армії", — пояснює Олександр Коваленко.

Карта бойових дій від Інституту вивчення війни (ISW) за даними 23 січня.

Решта напрямків — Лівобережна Херсонщина, Запорізька та Луганська області — не ті плацдарми, де росіяни здатні реалізовувати наступальні дії. Для цього у них просто не вистачить ресурсів, а от ЗСУ теоретично можуть почати контрнаступ саме у цих напрямках.

Приховані мотиви

У понеділок, 23 січня, глава Євроради Шарль Мішель також висловив думку про те, що наступні два-три тижні будуть вирішальними у війні росії проти України.

"Те, що відбудеться у 2023 році, і багато іншого залежить від наступних кількох тижнів, — ось що визначить наше майбутнє. Ми маємо бути з Україною та надавати їм всю необхідну підтримку. Ми не можемо підвести їх", — цитує політика "Суспільне".

Показовим є те, що усі заяви про вирішальність цього періоду війни супроводжуються закликами до посилення військової підтримки України з боку міжнародної спільноти. Не виключено, що підвищення градуса напруги у прогнозах політиків є цілеспрямованим, аби стимулювати наших союзників до більш активної підтримки та пришвидшення надання Україні необхідного озброєння.

Підтвердженням цієї тези може слугувати нещодавній допис Олексія Арестовича, в якому він подякував партнерам України за "загострення цієї теми".

"Дякуємо президенту Дуді, генералу Міллі, Генсеку НАТО Столтенбергу, які публічно загострюють цю тему, з метою домогтися посилення та прискорення необхідної якості та кількості західних поставок Україні. Бажаючі можуть подякувати і мені — за те, що я теж її піднімаю", — написав ексрадник ОП в Telegram.