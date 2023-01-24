Суд відмовився конфіскувати важливий комбінат у Дніпрі: Мін’юст переконаний, що він належить російському олігарху

Мін’юст переконаний, що росіянин досі володіє Демуринським комбінатом

Вищий антикорупційний суд України частково задовольнив позов Мін’юсту та конфіскував у російського мільярдера Михайла Шелкова частину його майна, проте залишив неторкнутим Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат (розташований у Дніпрі), який виробляє ільменітовий концентрат.

Як інформує Центр протидії корупції (ЦПК), це підприємство навіть у 2020-21 роках постачало сировину, що містить титан, в росію і Білорусь.

"Така продукція потрібна росіянам, зокрема, для виробництва гелікоптерів Кa-52, бойових літаків, танків, крилатих ракет та ЗРК "Панцир", які зараз встановлюють на дахах будівель у Москві", — йдеться у повідомленні.

У повідомленні сказано, що суд нібито повірив у те, що напередодні вторгнення олігарх продав свою частину через треті компанії, навіть попри те, що він перебував під санкціями України.

Крім того, наголошується, що Мін’юст стверджував, що Шелков продовжує володіти своїми активами, а їхня нова власниця є лише номінальною.

"Але суд відкинув доводи Мін’юсту і таким чином дозволив Шелкову вивести з-під санкцій Демуринський ГЗК, а також дві інші компанії", — зазначили в ЦПК.

Як повідомлялося раніше, ВАКС 23 січня відмовився призначати запобіжний захід колишньому голові правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву, якого підозрюють у розкраданні 229 млн гривень.