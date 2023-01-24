Добре, але замало: що українці думають про допомогу Заходу в рамках "Рамштайну" (опитування)

В Україні є люди, які помітили зменшення військової допомоги з боку Заходу

Контактна група з питань оборони України у форматі "Рамштайн" допомагає нам вести боротьбу з російським агресором, але переважна більшість громадян вважають, що допомоги Заходу могло б бути і більше.

Саме такими є результати дослідження, проведеного соціологічною службою Active Group.

На запитання "Як ви вважаєте, чи є достатньою військова допомога Україні з боку іноземних партнерів?" цілком ствердно відповіли 5,8 відсотка респондентів. Далі думки розподілили таким чином:

підтримка є, але її недостатньо — 84,6% опитаних;

вважають, що підтримки практично нема — 4,8% громадян;

що підтримки нема зовсім — переконані 0,3%;

не змогли дати відповідь — 4,6% респондентів.

Водночас громадяни визнають, що за 11 місяців війни з росією підтримка України з боку Заходу продовжує зростати, хоча недостатніми темпами. На запитання анкети "Чи збільшилась, на ваш погляд, військова підтримка України з боку партнерів?"

ствердно відповіли 32,4% опитаних;

вважають, що підтримка зросла, але не дуже сильно — 53,7% респондентів;

вказують на заморожування темпів підтримки — 6,3%;

зменшення підтримки помітили — 0,3%;

не змогли визначитися з позицією — 7,3%.

Дослідження було проведено компанією Active Group за допомогою панелі SunFlover Sociology через самозаповнення анкет громадянами України віком 18 і більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю та регіонами України).

Нагадаємо, соціологічна служба Active Group провела опитування, що українці думають про відставку Арестовича.

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