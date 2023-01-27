Залужний дав добро: в Україні створюють перші у світі ударні роти безпілотників

Ударні роти очолюватимуть найпрофесійніші військовослужбовці

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний на Ставці схвалив створення перших у світі ударних рот безпілотних літальних апаратів. Кожна з них одержати все необхідне, щоб протистояти російській агресії.

Про це повідомили у Telegram-каналі Міністерства оборони України.

"Спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України та Держспецзв’язку, у рамках проекту "Армія дронів", створено Координаційний штаб із ключовими міністерствами та службами для повноцінної реалізації проекту", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це необхідно для здійснення низки ключових реформ та масштабування виробництва БПЛА, щоб забезпечити ними Збройні сили України.

Ударні роти будуть очолювати найпрофесійніші військовослужбовці, які вже були відібрані для цього. Кожна із рот отримає дрони, боєприпаси, Starlink, а також інше необхідне для боротьби з окупантами у гарячих точках обладнання.

"Головний партнер із навчання ударних рот військова школа Борівітер. Робимо все, щоб забезпечити воїнів сучасними технологіями", — підсумували у відомстві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні волонтери друкують для військових безпілотні літальні апарати на 3D-принтері. Ці "пташки" успішно ведуть розвідку та знищують російських окупантів.