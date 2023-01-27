Залужный дал добро: в Украине создают первые в мире ударные роты беспилотников

Ударные роты будут возглавлять самые профессиональные военнослужащие

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный на Ставке одобрил создание первых в мире ударных рот беспилотных летательных аппаратов. Каждая из них получить все необходимое, чтобы противостоять российской агрессии.

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны Украины.

"Совместно с Министерством обороны Украины, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины и Госспецсвязи, в рамках проекта "Армия дронов", создан Координационный штаб с ключевыми министерствами и службами для полноценной реализации проекта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это необходимо для воплощения ряда ключевых реформ и масштабирования производства БПЛА, чтобы обеспечить ими Вооруженные силы Украины.

Ударные роты будут возглавлять самые профессиональные военнослужащие, которые уже были отобраны для этого. Каждая из рот получит дроны, боеприпасы, Starlink, а также другое необходимое для борьбы с оккупантами в горячих точках оборудование.

"Главный партнер по обучению ударных рот военная школа Боривитер. Делаем все, чтобы снабдить воинов современными технологиями", — подытожили в ведомстве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине волонтеры печатают для военных беспилотные летательные аппараты на 3D-принтере. Эти "птички" успешно ведут разведку и уничтожают российских оккупантов.