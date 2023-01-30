Під Дніпром пролунали вибухи, на половині території України повітряна тривога: що відомо

Інформації про жертв чи постраждалих немає

Увечері 30 січня у частині областей України знову неспокійно і лунають сигнали повітряної тривоги. "Телеграф" розповість про перші подробиці.

На цей момент відомо, що в місті Кам’янське Дніпропетровської області пролунали два вибухи. Ці звуки було чути у Дніпрі. У соціальних мережах з’явилися повідомлення, що вибухи пролунали й у передмісті Дніпра.

Мер Каменського повідомив, що на той момент працювала ППО. Інформації про руйнування, постраждалі або жертви немає.

Також звуки вибухів чули у Херсоні. Про це пишуть у місцевих пабліках.

Телеграф публікує карту повітряних тривог в Україні на момент виходу матеріалу.

Нагадаємо, в ніч на 30 січня російські окупанти в черговий раз атакували Харків, ударивши по житловому чотириповерховому будинку в Київському районі міста, ймовірно, ракетою С-300. Відомо, що внаслідок того, що сталося, загинув 62-річний чоловік. "Телеграф" опублікував ексклюзивні фотографії з місця події, зроблені кореспондентом Євгеном Завгороднім. На кадрах видно, що ракета пробила дах житлової будівлі, внаслідок чого було пошкоджено квартири на останньому поверсі.