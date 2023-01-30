Под Днепром прогремели взрывы, на половине территории Украины воздушная тревога: что известно

Информации о жертвах или пострадавших нет

Вечером 30 января в части областей Украины снова неспокойно и звучат сигналы воздушной тревоги. "Телеграф" расскажет о первых подробностях.

На данный момент известно о том, что в городе Каменское Днепропетровской области прогремели два взрыва. Эти звуки были слышны в Днепре. В социальных сетях появились сообщения, что взрывы прогремели и в пригороде Днепра.

Мэр Каменского сообщил, что в тот момент работала ПВО. Информации о разрушениях, пострадавших или жертвах нет.

Также звуки взрывов слышали в Херсоне. Об этом пишут в местных пабликах.

"Телеграф" публикует карту воздушных тревог в Украине на момент выхода материала.

Напомним, в ночь на 30 января российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков, ударив по жилому четырехэтажному дому в Киевском районе города, предположительно, ракетой С-300. Известно, что в результате случившегося погиб 62-летний мужчина. "Телеграф" опубликовал эксклюзивные фотографии с места происшествия, сделанные корреспондентом Евгением Завгородним. На кадрах видно, что ракета пробила крышу жилого здания, в результате чего были повреждены квартиры на последнем этаже.