У Ryanair висловилися щодо повернення в Україну: персонал уже наймають

Як тільки в Україні закінчиться війна, компанія повернеться до нашого повітряного простору

Ірландська авіакомпанія Ryanair набирає український персонал. Найбільша бюджетна авіакомпанія у Європі готується до повернення в Україну після закінчення війни.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на слова генерального директора авіакомпанії Майкла О’Лірі. За його словами, компанія чекає на безпечний момент для повернення в Україну.

Авіаперевізник набирає пілотів та бортпровідників з України. Перед початком війни Майкл О’Лірі заявляв, що готовий розмістити у нашій країні до 20 літаків.

"Ми сповнені рішучості повернутися в Україну, як тільки це стане безпечним. Ми наймаємо достатню кількість українських пілотів та бортпровідників спеціально для того, щоб ми могли... відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно", — сказав гендиректор Ryanair.

Раніше "Телеграф" розповідав, що український туроператор вийшов на європейський ринок під час війни. Українці, які опинилися за кордоном, підтримували знайомий бренд та купували тури.