В Ryanair высказались насчет возвращения в Украину: персонал уже нанимают
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Как только в Украине закончится война, компания вернется в наше воздушное пространство
Ирландская авиакомпания Ryanair набирает украинский персонал. Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе готовится к возвращению в Украину после окончания войны.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова генерального директора авиакомпании Майкла О’Лири. По его словам, компания ждет безопасного момента для возврата в Украину.
Авиаперевозчик набирает пилотов и бортпроводников из Украины. Перед началом войны Майкл О’Лири заявлял, что готов разместить в нашей стране до 20 самолетов.
"Мы полны решимости вернуться в Украину, как только это станет безопасным. Мы нанимаем достаточное количество украинских пилотов и бортпроводников специально для того, чтобы мы могли… восстановить базы в Украине, если и когда это будет безопасно", — сказал гендиректор Ryanair.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинский туроператор вышел на европейский рынок во время войны. Украинцы, оказавшиеся за границей, поддерживали знакомый бренд и покупали туры.