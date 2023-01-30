В Ryanair высказались насчет возвращения в Украину: персонал уже нанимают

Как только в Украине закончится война, компания вернется в наше воздушное пространство

Ирландская авиакомпания Ryanair набирает украинский персонал. Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе готовится к возвращению в Украину после окончания войны.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова генерального директора авиакомпании Майкла О’Лири. По его словам, компания ждет безопасного момента для возврата в Украину.

Авиаперевозчик набирает пилотов и бортпроводников из Украины. Перед началом войны Майкл О’Лири заявлял, что готов разместить в нашей стране до 20 самолетов.

"Мы полны решимости вернуться в Украину, как только это станет безопасным. Мы нанимаем достаточное количество украинских пилотов и бортпроводников специально для того, чтобы мы могли… восстановить базы в Украине, если и когда это будет безопасно", — сказал гендиректор Ryanair.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинский туроператор вышел на европейский рынок во время войны. Украинцы, оказавшиеся за границей, поддерживали знакомый бренд и покупали туры.