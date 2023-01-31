Морози повертаються до України: коли в країні почне тепліти

Чи надовго прийдуть холоди в Україну

Зима 2023 року для українців була відносно теплою, і нехай попереду чекає ще один місяць, проте довгострокових холодів у цей період не очікується.

Як говориться в прогнозі Gismeteo, на початку лютого жителям нашої країни все ж таки варто бути готовими до того, що морози ще нагадають про себе.

У західних та центральних областях морозна погода утримуватиметься до кінця першої декади місяця, при цьому в цей період синоптики не виключають нічних заморозків нижче -10 градусів. Після цього там почне повільно тепліти.

Погода у Львові

погода у Києві

На сході сильних морозів на початку місяця не очікується, але й друга половина місяця там буде трохи прохолоднішою.

Погода в Харкові

Погода в Дніпрі

А ось на півдні традиційно буде тепліше, а в окремі дні лютого на стовпчиках термометра можна буде побачити показники вище +10 градусів.

Погода в Одесі

Попри плюсові температури, в більшості областей вночі стовпчики термометра покажуть мінусові значення, що в додаток до частих опадів загрожує виникненням ожеледиці. У деяких областях така сама погода спостерігатиметься і на початку березня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якою погода буде у березні 2023 року.