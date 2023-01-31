Морозы возвращаются в Украину: когда в стране начнет теплеть

Надолго ли холода придут в Украину

Зима 2023 года для Украинцев была относительно теплой, и пускай впереди ждет еще один месяц, однако долгосрочных холодов в этот период не ожидается.

Как говорится в прогнозе Gismeteo, в начале февраля жителям нашей страны все же стоит быть готовыми к тому, что морозы еще напомнят о себе.

В западных и центральных областях морозная погода будет удерживаться до конца первой декады месяца, при этом в этот период синоптики не исключают ночных заморозков ниже -10 градусов. После этого там начнет медленно теплеть.

Погода во Львове

Погода в Киеве

На востоке сильных морозов в начале месяца не ожидается, но и вторая половина месяца там будет чуть прохладней.

Погода в Харькове

Погода в Днепре

А вот на юге традиционно будет теплее, а в отдельные дни февраля на столбиках термометра и вовсе можно будет увидеть показатели выше +10 градусов.

Погода в Одессе

Стоит отметить, что несмотря на плюсовые температуры, в большинстве областей ночью столбики термометра покажут минусовые значения, что в добавку к частым осадкам чревато возникновением гололеда. В некоторых областях такая же погода будет наблюдаться и в начале марта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой погода будет в марте 2023 года.