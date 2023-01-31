Правозахисники звинуватили ЗСУ у використанні забороненого озброєння: у МЗС України відповіли

У МЗС України нагадали, що ЗСУ дотримуються міжнародних домовленостей, на відміну від росіян

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що українські воїни використовують у війні заборонені міни ПОМ-3 "Медальйон". За їхньою версією, ЗСУ використовували їх в Ізюмі та його околицях.

У МЗС України відреагували на такі звинувачення. У відомстві наголосили, що Україна, на відміну від росії, виконує міжнародні зобов’язання.

У звіті організації, опублікованому на її порталі, сказано, що в Ізюмі та його околицях Сили оборони України нібито використовували заборонені протипіхотні міни "Медальйон". Згідно з Оттавською конвенцією, з 1997 року їх використання в Україні офіційно заборонено.

Міністерство закордонних справ України заявило, що звіт ретельно проаналізують і нагадали, що наша країна не порушує взятих на себе зобов’язань, на відміну від російської федерації. Крім того, силами Оборони України було знищено 3 млн. протипіхотних мін, зокрема міни ПОМ-3 "Медальйон", тоді як росіяни продовжують користуватися забороненими видами озброєння.

"Україна завжди проявляла відкритість до взаємодії з міжнародними організаціями, зокрема, лише минулого року було проведено низку зустрічей із представниками HRW. Розраховуємо, що HRW активно сприятиме Україні у справі консолідації міжнародних зусиль з надання допомоги у сфері протимінної діяльності", — сказано у заяві.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни скидають на українські міста заборонені бомби. Українські рятувальники розмінували бомби ОФЗАБ-500, які мають запальну дію.