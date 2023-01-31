Правозащитники обвинили ВСУ в использовании запрещенного вооружения: в МИД Украины ответили

В МИД Украины напомнили, что ВСУ соблюдают международные договоренности, в отличии от россиян

Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что украинские воины используют в войне запрещенные мины ПОМ-3 "Медальон". По их версии, ВСУ использовали их в Изюме и его окрестностях.

В МИД Украины отреагировали на такие обвинения. В ведомстве подчеркнули, что Украина, в отличии от россии, выполняет международные обязательства.

В отчете организации, который опубликован на ее портале, сказано, что в Изюме и его окрестностях Силы обороны Украины якобы использовали запрещенные противопехотные мины "Медальон". Согласно Оттавской конвенции, с 1997 года их использование в Украине официально запрещено.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что отчет тщательным образом проанализируют и напомнили, что наша страна не нарушает взятые на себя обязательства, в отличии от российской федерации. Кроме того, силами Обороны Украины было уничтожено 3 млн противопехотных мин, в частности мины ПОМ-3 "Медальон", в то время как россияне продолжают пользоваться запрещенными видами вооружения.

"Украина всегда проявляла открытость к взаимодействию с международными организациями, в частности, только в прошлом году был проведен ряд встреч с представителями HRW. Рассчитываем, что HRW будет активно содействовать Украине в деле консолидации международных усилий по оказанию помощи в сфере противоминной деятельности", — сказано в заявлении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне сбрасывают на украинские города запрещенные бомбы. Украинские спасатели разминировали бомбы ОФЗАБ-500, которые обладают зажигательным действием.