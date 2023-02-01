Катування в дитбудинку: на Київщині знущалися з 9-річної дівчинки, на її тілі залишилися рани

"Виховательці" загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення

На Фастівщині вихователька дитячого будинку катувала свою 9-річну дівчинку. На тілі дитини залишилися січені рани внаслідок знущань.

За попередньою інформацією, такі епізоди "виховання" у цьому дитячому будинку повторювалися неодноразово і стосовно інших дітей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, всіх 19 вихованців цієї установи вже вилучено і перебувають для проведення обстеження та встановлення всіх обставин цієї жахливої події.

"Вихователькою", яка мучила дитину, виявилася 51-річна уродженка Києва. Її затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Надалі її долю вирішуватимуть у суді. За побої та знущання з дитини їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років.

Зазначається, що поліція та прокуратура Київської області має і мала завжди принципову позицію щодо осіб, які виявляють жорстокість до дітей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Одещині опікуни семирічного хлопчика, який втратив батьків, садили його на ланцюг. Дізнатися про знущання вдалося після оприлюдненого у мережі відео з камер відеоспостереження сусідів цієї родини. На кадрах видно, що дитина сидить у дворі із ланцюгом на нозі.