Пытки в детдоме: на Киевщине издевались над 9-летней девочкой, на ее теле остались раны

"Воспитательнице" грозит наказание в виде тюремного заключения

На Фастовщине воспитательница детского дома пытала свою 9-летнюю подопечную. На теле ребенка остались сеченые раны в результате издевательств.

По предварительной информации, такие эпизоды "воспитания" в этом детском доме повторялись неоднократно и по отношению к другим детям. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, все 19 воспитанник данного учреждения уже изъяты и находятся для проведения обследования и установления всех обстоятельств этого жуткого происшествия.

"Воспитательницей", которая мучила ребенка, оказалась 51-летняя уроженка Киева. Ее задержали и поместили в изолятор временного содержания. В дальнейшем ее судьбу будут решать в суде. За побои и издевательства над ребенком ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Отмечается, что полиция и прокуратуры Киевской области имеет и имела всегда принципиальную позицию в отношении лиц, которые проявляют жестокость к детям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одесской области опекуны семилетнего мальчика, который потерял родителей, сажали его на цепь. Узнать об издевательствах удалось после обнародованного в сети видео с камер видеонаблюдения соседей этой семьи. На кадрах видно, что ребенок сидит во дворе с цепью на ноге.