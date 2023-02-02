Не менше 25 ударів дитині: на Київщині покарають виховательку дитбудинку, яка катувала малюків

За даними слідства, між жінкою та двома дітьми виникали конфлікти нібито через недотримання правил проживання

Виховательці дитячого будинку у Київській області, котра жорстоко побила 9-річну дівчинку, повідомили про підозру у катуванні.

Про це у четвер, 2 лютого, повідомили у пресцентрі Офісу Генерального прокурора, зазначивши, що, згідно з даними слідства було встановлено, що підозрювана за домовленістю з опікуном виконувала обов’язки вихователя у дитячому будинку. Між жінкою та двома дітьми періодично виникали непорозуміння через те, що останні не дотримувалися встановлених нею правил проживання. Через що вони й піддалися жорстоким приймам "виховання" від старшої жінки.

Зокрема, того дня вихователька покликала 11-річну дівчинку до окремої кімнати закладу і не менше двох десятків разів вдарила її долонями по різних частинах тіла. На цьому не спинилася і, намагаючись залякати інших вихованців, побила лозиною й 9-річну дівчинку.

Наразі травмовані дівчатка спільно з іншими вихованцями дитбудинку перебувають під наглядом медиків.

"Жінка затримана у порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання їй запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється Фастівським районним управлінням поліції ГУ Нацполіції в Київській області", — розповіли у генпрокуратурі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в одному з населених пунктів Одеської області пара жорстко катувала свого 7-річного підопічного. Зокрема, подружжя, яке взяло хлопчика під опіку, садили його на важкий металевий ланцюг прямо посеред двору нібито через неналежну поведінку.