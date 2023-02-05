Обіцянки путіна не вбивати Зеленського: в Україні жорстко відреагували на заяву екс-прем’єра Ізраїлю

В Україні закликали не вірити словам глави кремля

В Україні відреагували на нову заяву колишнього прем’єра Ізраїлю Нафталі Беннета про те, що російський диктатор володимир путін обіцяв не вбивати президента Володимира Зеленського.

Так радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав цей інсайд експрем’єра "дивним", як і слова про те, що Захід нібито "зірвав перспективні переговори", та додав, що все це є фікцією.

"За російським вторгненням стоїть не "розширення НАТО", гарантії безпеки чи санкції, а бажання рф знищити Україну і вбивати українців", — написав він.

Водночас глава МЗС Дмитро Кулеба нагадав, що путін також обіцяв не захоплювати Крим, не порушувати Мінські угоди та не розпочинати вторгнення в Україну, проте все це він зробив.

"Не обманюйте себе: він досвідчений брехун. Щоразу, коли він обіцяв чогось не робити, це було частиною його плану", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, ці заяви прозвучали на тлі слів нового прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху про те, що він розгляне постачання Україні систем ППО "Залізний купол".