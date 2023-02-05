Обещания путина не убивать Зеленского: в Украине жестко отреагировали на заявление экс-премьера Израиля

В Украине призвали не верить словам главы кремля

В Украине отреагировали на новое заявление бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета о том, что российский диктатор владимир путин обещал не убивать президента Владимира Зеленского.

Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал этот инсайд экс-премьера "странным", как и слова о том, что Запад якобы "сорвал перспективные переговоры" и добавил, что все это является фикцией.

"За российским вторжением стоит не "расширение НАТО", гарантии безопасности или санкции, а желание рф уничтожить Украину и убивать украинцев", — написал он.

Вместе с тем глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил, что путин также обещал не захватывать Крым, не нарушать Минские соглашения и не начинать вторжение в Украину, однако все это он сделал.

"Не обманывайте себя: он опытный лжец. Каждый раз, когда он обещал чего-то не делать, это было частью его плана", — отметил он.

Как сообщалась ранее, эти заявления прозвучали на фоне слов нового премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что он рассмотрит поставку Украине систем ПВО "Железный купол".