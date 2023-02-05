Он обещал: экс-премьер Израиля рассказал, как говорил с путиным об убийстве Зеленского

Заявление израильского политика весьма неоднозначно

В канун годовщины российского вторжения в Украину все больше политиков снова возвращаются к теме войны. В частности, и бывший премьер Израиля Нафтали Беннетт, заявивший, что в начале марта 2022 года летал в Москву в качестве посредника между рф и Украиной. В частности, он отметил, что в разговоре с путиным российский диктатор пообещал ему не убивать украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом политик рассказал в интервью журналисту Ханоху Дауму, пишет Times of Israel. По словам Беннетта, в то время Зеленский находился в правительственном бункере на территории Киева.

"Он сделал мне две большие уступки, — убеждает Беннет. — знал, что Зеленский под угрозой в бункере... Я сказал ему [путину]: "Ты собираешься убить Зеленского?" Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского".

После этого Нафтали Беннетт якобы попросил российского диктатора дать ему слово, что этого не произойдет, и тот снова повторил, что не собирается идти на убийство украинского лидера.

По словам израильского политика, после разговора с путиным он позвонил по телефону Зеленскому и передал ему содержание беседы, которая произошла в кремле. Беннетт убеждает, что Владимир Зеленский поинтересовался, правда ли это на 100%, а после этого вернулся к работе в своем кабинете, предварительно записав видео со словами: "Я не боюсь".

Также в интервью Беннет заявил, что путин будто бы планировал не настаивать на полном разоружении Украины, вместо этого Киев, вероятно, хотел отказаться от амбиций относительно вступления в НАТО. При этом политик утверждает, что вся его работа и переговоры с российской стороной были согласованы с США.

Интервью Беннетта с английскими субтитрами

Подобные заявления весьма интересны на фоне того, что нынешнее правительство Израиля готовится пересмотреть концепцию своей помощи Украине. На это намекнул действующий премьер Биньямин Нетаньяху.

"Телеграф" также рассказывал, что в целом Израиль делает для ускорения победы ВСУ над российским противником.