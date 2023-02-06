ІПСО, призначена для Заходу: журналіст розвінчав нову хитрість росіян

Росіяни розгорнули нову інформатаку

Передача Україні західних танків, судячи з усього, не на жарт хвилює росіян. Відразу після відповідного рішення українських союзників серед російських пропагандистів піднялося справжнє виття. Так, наприклад, у мережі все частіше почали з’являтися заголовки про те, що окупанти нібито готуються до захоплення цих машин. Втім, на думку відомого журналіста Андрія Цаплієнка, всі ці новини є нічим іншим, як російською ІПСО, яка спрямована на Захід.

У своєму офіційному Telegram-каналі Цаплієнко вважає, що такими повідомленнями росіяни сподіваються, що західні політики та виробники злякаються ймовірності попадання танків до рук окупантів та призупинять процес передачі бронетехніки українцям.

"На полі бою доводиться знищувати танки, а не ловити їх. Якщо бронетехніка потрапляє як трофей, то, як правило, у разі несправності або після пошкодження, яке унеможливлює рух. А на відео результат польової роботи українських мисливців біля Авдіївки", — додав журналіст.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфа" розповів про можливі ІПЗГ з боку противника.

Також ми повідомляли про те, що росія готує велику інформатаку проти української влади та військових.