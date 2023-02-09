Рекрутерка потішила прогнозом для України після війни: "Ми не можемо жити в руїнах – це у нас у ДНК"

Немає підстав турбуватися, чи буде робота після війни, — вважає експертка

Незважаючи на руйнівну війну в Україні, вже зараз багато компаній будують стратегію розвитку та розширення, і після встановлення миру очікується багато роботи, проєктів та інвестицій.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловила засновниця рекрутингової компанії A-HR Анна Васюхно.

Вона нагадала, що після вторгнення на початку 2022 року ринок працевлаштування в Україні завмер, потім на деякий час активізувався і знову став на паузу на початку зими, — наразі роботодавці спостерігають за подіями на фронті.

Однак, незважаючи на війну, каже Васюхно, частина компаній розуміє, що не можна зупинятися, бо бої закінчаться, і тоді наявність фахівців та готовність до розвитку будуть конкурентними перевагами.

Щодо побоювань, чи буде робота, експертка апелює до нашої ДНК: "У нас є національна риса – ми не можемо жити у руїнах. Тому буде багато ініціатив, проєктів, грошей".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у представників яких професій у 2022 році була найбільша зарплата.