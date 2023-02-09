Рекрутерка потішила прогнозом для України після війни: "Ми не можемо жити в руїнах – це у нас у ДНК"
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Немає підстав турбуватися, чи буде робота після війни, — вважає експертка
Незважаючи на руйнівну війну в Україні, вже зараз багато компаній будують стратегію розвитку та розширення, і після встановлення миру очікується багато роботи, проєктів та інвестицій.
Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловила засновниця рекрутингової компанії A-HR Анна Васюхно.
Вона нагадала, що після вторгнення на початку 2022 року ринок працевлаштування в Україні завмер, потім на деякий час активізувався і знову став на паузу на початку зими, — наразі роботодавці спостерігають за подіями на фронті.
Однак, незважаючи на війну, каже Васюхно, частина компаній розуміє, що не можна зупинятися, бо бої закінчаться, і тоді наявність фахівців та готовність до розвитку будуть конкурентними перевагами.
Щодо побоювань, чи буде робота, експертка апелює до нашої ДНК: "У нас є національна риса – ми не можемо жити у руїнах. Тому буде багато ініціатив, проєктів, грошей".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у представників яких професій у 2022 році була найбільша зарплата.