Рекрутер порадовала прогнозом для Украины после войны: "Мы не можем жить в руинах - это у нас в ДНК"

Нет поводов беспокоиться, будет ли работа после войны, — считает эксперт

Несмотря на разрушительную войну в Украине, уже сейчас многие компании строят стратегию развития и расширения, — и после наступления мира ожидается много работы, проектов и инвестиций.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказала основательница рекрутинговой компании A-HR Анна Васюхно.

Она напомнила, что после вторжения в начале 2022 года рынок трудоустройства в Украине замер, потом на некоторое время активизировался, и снова встал на паузу в начале зимы, — сейчас работодатели наблюдают за событиями на фронте.

Однако несмотря на войну, говорит Васюхно, часть компаний понимает, что нельзя останавливаться, — ведь бои закончатся, и тогда наличие специалистов и готовность к развитию будут конкурентными преимуществами.

По поводу опасений, будет ли работа, эксперт апеллирует к нашей ДНК: "У нас есть национальная черта — мы не можем жить в руинах. Поэтому будет много инициатив, проектов, денег".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, у представителей каких профессий в 2022 году была самая большая зарплата.