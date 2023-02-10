Навчав дітей любити Україну і сам загинув за неї: Одещина прощається з героєм

Героя не стало на 32-му році життя

Війна в Україні продовжує забирати життя найкращих синів і доньок нашої країни. Однією з таких непоправних втрат стала загибель Ігоря Бончева – вчителя фізики та фізкультури з Одещини.

Про це пише видання "Odessa-life".

Молодий воїн до відправлення на фронт пропрацював чотири роки вчителем у селі Введенка Саратської громади. На момент смерті педагогові було лише 32. Він пішов захищати Україну добровольцем. У героя залишилися дружина Наталя та два маленькі сини – семирічний Аркадій та чотирирічний Назар.

Директор школи, в якій працював Ігор Бончев, згадує, що учні дуже поважали Ігоря як педагога, бо він з будь-якою дитиною міг порозумітися. Він, у свою чергу, вчив дітей цінувати життя та любити Батьківщину.

Колеги згадують його, як відкриту, товариську та доброзичливу людину. Коли почалося повномасштабне вторгнення росії, він одразу добровільно став до лав ЗСУ і вирушив на фронт боротися з окупантами. Шлях воїна для молодого вчителя закінчився у бою на Донбасі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Сватовим героїчно загинув воїн-дзюдоїст Владислав Шеїн.

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