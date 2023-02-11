США виділять Україні ще 6 млрд доларів: як будуть використані гроші

Відповідний грант надійде через Фонд донорів

Сполучені Штати Америки продовжують надавати Україні допомогу не лише озброєнням, а й фінансами.

Так, напередодні Кабмін схвалив рішення щодо залучення гранту від США у розмірі 6 млрд доларів. Про це заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це кошти, які ми так само направимо на соціальні програми, освіту, медицину. Відповідний грант надійде через Фонд донорів, який адмініструють Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Міжнародна асоціація розвитку. Також через цей фонд буде надано грант у розмірі 165 млн. доларів від ряду європейських країн. Відповідні рішення затвердимо та уповноважимо міністра фінансів на підписання угод про зазначені гранти", — сказав він.

За словами Дениса Шмигаля, з початку цього року міжнародні партнери вже надали Україні 4,2 млрд. доларів.

Зокрема, у п’ятницю, 10 лютого, Світовий банк оголосив про новий проект вартістю 50 млн. доларів, який спрямований на ремонт та оновлення транспортної інфраструктури України, яка постраждала внаслідок війни.

Нагадаємо, що одним із факторів, які перешкоджають виділенню нашій країні фінансової допомоги, стала корупція. Тому в Мінфіні США були змушені перевіряти, як Україна витрачає фінансову допомогу, і дійшли висновку про відсутність подібних явищ під час використання американських коштів.