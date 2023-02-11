Став вокалістом небесного хору: на фронті загинув молодий співак із Одеської області (фото, відео)

Максим Браславський пішов до лав ЗСУ добровольцем після 24 лютого

У боях за Україну продовжують гинути кращі сини і доньки країни. Нещодавно стало відомо про загибель на Донеччині Ігоря Бончева з Одеської області. А сьогодні загинув його земляк Максим Браславський із Овідіопольського району.

Про це повідомила керівник вокального ансамблю "Джельсоміно" Наталія Пушкаренко. Максим був родом з Овідіопольського району Одеської області та став одним із перших її випускників.

За словами керівниці ансамблю, Максим був талановитим та харизматичним артистом, який подавав великі надії. Разом зі своєю дружиною Наталією вони познайомилися в ансамблі і часто виступали разом.

Максим був не лише обдарованим молодим співаком, а й патріотом України. Коли почалося повномасштабне вторгнення росіян, перед ним став вибір: своє благополуччя чи свобода країни. Максим Браславський вибрав друге та добровольцем пішов на фронт.

"Ми безмежно поважаємо вибір Максима, але хочеться кричати від того, що якісь тварюки з імперськими амбіціями змусили таку світлу людину робити цей вибір. Наш Максим заплатив страшну ціну за незалежність України. Він віддав своє життя. Як це страшно знати, що обриваються життя чудових, розумних, правильних хлопців. Стають сиротами не лише їхні рідні, стаємо сиротами ми всі", — наголосила Наталія Пушкаренко.

Вона зазначила, що тепер Максим співатиме в небесному хорі, а друзі та близькі запам’ятають його назавжди веселим, гарним та талановитим молодим чоловіком.

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