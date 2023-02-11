Стал вокалистом небесного хора: на фронте погиб молодой певец из Одесской области (фото, видео)

Максим Браславский пошел в ряды ВСУ добровольцем после 24 февраля

В боях за Украину продолжают погибать лучше сыновья и дочери страны. Недавно стало известно о гибели на Донбассе Игоря Бончева из Одесской области. А сегодня погиб его земляк Максим Браславский из Овидиопольского района.

Об этом сообщила руководитель вокального ансамбля "Джельсомино" Наталья Пушкаренко. Максим был родом из Овидиопольского района Одесской области и стал одним из первых ее выпускников.

По словам руководительницы ансамбля, Максим был талантливым и харизматичным артистом, который подавал большие надежды. Вместе со своей женой Натальей они познакомились в ансамбле и выступали часто вместе выступали.

Максим был не только одаренным молодым певцом, но и патриотом Украины. Когда началось полномасштабное вторжение россиян, перед ним встал выбор: свое благополучие или свобода страны. Максим Браславский выбрал второе и добровольцем пошел на фронт.

"Мы безгранично уважаем выбор Максима, но хочется кричать от того, что какие-то твари с имперскими амбициями заставили такого светлого человека делать этот выбор. Наш Максим заплатил страшную цену за независимость Украины. Он отдал свою жизнь. Как это жутко знать, что обрываются жизни замечательных, умных, правильных ребят. Становятся сиротами не только их родные, становимся сиротами мы все", — подчеркнула Наталья Пушкаренко.

Она отметила, что теперь Максим будет петь в небесном хоре, а друзья и близкие запомнят его навсегда веселым, красивым и талантливым молодым человеком.

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