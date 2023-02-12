Нічні удари, зброя для України та повітряний інцидент в Канаді: топ новин, які ви могли проспати

Зібрали новини, які могли пройти повз вас

Ніч на неділю, 12 лютого, пройшла спокійно, але не для всіх українців, — в східних областях не обійшлося без вибухів та тривоги. Крім того, є й інші цікаві новини.

"Телеграф" коротко зібрав новини вечора та ночі, які ви могли пропустити.

Нічні удари

Вночі росія обстріляла Харків, попередньо було три влучання ракет С-300 в місті, пошкоджено один з інфраструктурних об'єктів, постраждав 35-річний цивільний чоловік.

Також ворог знову вдарив по критичній інфраструктурі, у Запорізькій області силами ППО було знищено 4 Shahed, ще один БПЛА "Орлан-10" ліквідований на території Донецької, повідомляє повітряне командування "Схід".

"Бавовна" на росії

Не обійшлася ніч без вибухів і на території рф, — місцеві канали повідомляють, що гучно було в Курській та Бєлгородській областях росії. Офіційно влада інформацію поки не коментувала.

Більше зброї для України

Україна та Велика Британія ведуть перемовини про виготовлення британської зброї та військової техніки на території України, пише The Telegraph.

Видання пише, що високопосадовці британської оборонної промисловості обговорюють ці плани зі своїми колегами в Києві, і будь-яка угода, ймовірно, буде розглядатися як значне зміцнення відносин Великої Британії з Україною.

Перемога України в Чорному морі

Україна позбавила росію панування в Чорному морі, що унеможливлює можливість захоплення Одеси та області, заявляє міністр оборони України Олексій Резніков.

F-16 для України

Передача Україні винищувачів F-16 може стати серйозним викликом, наголошує президент Польщі Анджей Дуда.

За його словами, у Польщі є менше 50 одиниць F-16, а Україні потрібно значно більше, тож рішення про передачу має бути колективним. Крім того, винищувачі потребують серйозного обслуговування, тому просто відправити кілька літаків буде недостатньо.

Повітряний інцидент в Канаді

11 лютого у повітряному просторі Канади зафіксували нерозпізнаний об'єкт, прем'єр-міністр Джастін Трюдо наказав його збити. В операції успішно взяли участь американські та канадські літаки, зокрема F-22.

ФБР США разом з канадськими колегами працюватимуть над вивченням уламків.

Оперативно слідкувати за обстановкою на фронті можна за допомогою нашої онлайн-трансляції: Війна — день 354: росія почала наступ на Донбасі, але зазнає тяжких втрат.