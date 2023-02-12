Ночные удары, оружие для Украины и воздушный инцидент в Канаде: топ новостей, которые вы могли проспать

Собрали новости, которые могли пройти мимо вас

Ночь на воскресенье, 12 февраля, прошла спокойно, но не для всех украинцев — в восточных областях не обошлось без взрывов и тревоги. Кроме того, есть и другие интересные новости.

"Телеграф" кратко собрал новости вечера и ночи, которые вы могли пропустить.

Ночные удары

Ночью россия обстреляла Харьков, предварительно было три попадания ракет С-300 в городе, поврежден один из инфраструктурных объектов, пострадал 35-летний гражданский мужчина.

Также враг снова ударил по критической инфраструктуре, в Запорожской области силами ПВО было уничтожено 4 Shahed, еще один БПЛА "Орлан-10" ликвидирован на территории Донецкой, сообщает воздушное командование "Восток".

"Бавовна" на россии

Не обошлась ночь без взрывов и на территории россии, — местные каналы сообщают, что громко было в Курской и Белгородской областях рф. Официально власти информацию пока не комментировали.

Больше оружия для Украины

Украина и Великобритания ведут переговоры по изготовлению британского оружия и военной техники на территории Украины, пишет The Telegraph.

Издание пишет, что высокопоставленные должностные лица британской оборонной промышленности обсуждают эти планы со своими коллегами в Киеве, и любое соглашение, вероятно, будет рассматриваться как значительное укрепление отношений Великобритании с Украиной.

Победа Украины в Черном море

Украина лишила россию господства в Черном море, что делает невозможным возможность захвата Одессы и области, заявляет министр обороны Украины Алексей Резников.

F-16 для Украины

Передача Украине истребителей F-16 может стать серьезным вызовом, отмечает президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, в Польше есть менее 50 единиц F-16, а Украине нужно гораздо больше, поэтому решение о передаче должно быть коллективным. Кроме того, истребители нуждаются в серьезном обслуживании, поэтому просто отправить несколько самолетов будет недостаточно.

Воздушный инцидент в Канаде

11 февраля в воздушном пространстве Канады зафиксировали нераспознанный объект, премьер-министр Джастин Трюдо приказал его сбить. В сделке успешно приняли участие американские и канадские самолеты, в том числе F-22.

ФБР США вместе с канадскими коллегами будут работать над изучением обломков.

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