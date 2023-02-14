Інциденти з літаками і кораблями рф та тривожний сигнал з США: топ новин, які ви могли проспати

Зібрали новини, які могли пройти повз вас

Ніч на вівторок, 14 лютого, була досить спокійною, лише з однією тривогою на Харківщині. Проте є низка інших цікавих новин.

"Телеграф" зібрав головне за вечір та ніч, що ви могли пропустити.

Допомога США

США вже наступного тижня можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, проте наближається критичний момент, коли Київ має найкращий шанс змінити хід війни, адже буде важко надалі підтримувати такий рівень допомоги, пише The Washington Post.

Тим часом США також не готові надавати Україні системи ATACMS, оскільки в них не вистачає запасів далекобійних ракет, пише Politico з посиланням на чотири поінформовані джерела.

Зведення Генштабу

Противник продовжує наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Зазнає значних втрат. Українська авіація протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Також, наші захисники збили два ворожих літаки — Су-24М та Су-25.

Щоб мотивувати особовий склад до наступу, у підрозділах противника розповсюджується агітація про добові грошові надбавки за участь у штурмових діях. Також анонсовано доплату кожному загарбнику за кілометр просування по українській землі.

Через відсутність металевих жетонів з особистим номером, за яким можна ідентифікувати тіло загиблого військовослужбовця, окупантів в Луганській області керівництво зобов’язало носити у нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу з інформацією про себе.

Ситуація в Бахмуті

З 13 лютого було обмежено в'їзд до Бахмута, тепер дозволено в'їжджати та виїжджати з міста людям, які мають прописку у Бахмуті. Наразі в місті залишається понад 6 тисяч людей і близько 140 дітей, розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

росія почала виводити кораблі з ядерною зброєю

Російські кораблі вперше за останні 30 років почали виходити в море із тактичною ядерною зброєю на борту, — про це свідчить звіт норвезької розвідки.

В часи СРСР військові кораблі Північного флоту рф регулярно виходили в море з тактичною ядерною зброєю, проте з часів холодної війни про подібні випадки відомо не було.

Доповідачі вважають, що це може знизити поріг ядерної ескалації у разі зіткнення росії та НАТО.

Повітряний інцидент біля Польщі

Два штурмовики Су-27 та літак радіоелектронної розвідки Іл-20М росії наблизилися до повітряного простору Польщі з боку Калінінграда, — пара винищувачів F-35 ВПС Нідерландів перехопили їх та "вивели" з польської зони відповідальності.

В Туреччині зрівняють з землею ціле місто

Місто Нурдагі знаходиться ща 45 км від Газіантеп в Туреччині та сильно постраждало внаслідок землетрусу, — влада вирішила, що місто повністю знесуть та відбудують заново.

Пошукові роботи там досі тривають.

Так виглядає Нурдагі в Туреччині після землетрусу з висоти

Наплив людей в Євросоюз

У 2022 році в ЄС зареєстрували близько 330 тисяч спроб нелегального перетину кордону, що є найбільшим показником з 2016 року. В цю статистику не включені українці, які в'їжджали до ЄС після російського вторгнення.

Оперативно слідкувати за ситуацією на фронті також можна за допомогою нашої онлайн-трансляції: Війна – день 356: окупанти продовжують наступ на Донбасі та готуються до удару у нових місцях.