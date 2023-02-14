Инциденты с самолетами и кораблями рф и тревожный сигнал из США: топ новостей, которые вы могли проспать

Собрали новости, которые могли пройти мимо вас

Ночь на вторник, 14 февраля, была достаточно спокойной, только с одной тревогой в Харьковской области. Однако есть ряд других интересных новостей.

"Телеграф" собрал главное за вечер и ночь, что вы могли пропустить.

Помощь США

США уже на следующей неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, однако приближается критический момент, когда у Киева есть лучший шанс изменить ход войны, ведь будет трудно в дальнейшем поддерживать такой уровень помощи, пишет The Washington Post.

Между тем, США также не готовы предоставлять Украине системы ATACMS, поскольку у них не хватает запасов дальнобойных ракет, пишет Politico со ссылкой на четыре информированных источника.

Сводка Генштаба

Противник продолжает наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Несет значительные потери. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, наши защитники сбили два вражеских самолета — Су-24М и Су-25.

Чтоб мотивировать личный состав к наступлению, в подразделениях противника распространяется агитация о дневных денежных надбавках за роль в штурмовых действиях. Также анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле.

Из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего, оккупантов в Луганской области руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги с информацией о себе.

Ситуация в Бахмуте

С 13 февраля был ограничен въезд в Бахмут, теперь разрешено въезжать и уезжать из города только людям, имеющим прописку в Бахмуте. В настоящее время в городе остается более 6 тысяч человек и около 140 детей, рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

россия начала выводить корабли с ядерным оружием

Российские корабли впервые за последние 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту, — свидетельствует отчет норвежской разведки.

Во времена СССР военные корабли Северного флота рф регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, однако со времен холодной войны о подобных случаях известно не было.

Докладчики считают, что это может снизить порог ядерной эскалации при столкновении россии и НАТО.

Воздушный инцидент возле Польши

Два штурмовика Су-27 и самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М россии приблизились к воздушному пространству Польши со стороны Калининграда — пара истребителей F-35 ВВС Нидерландов перехватили их и "вывели" из польской зоны ответственности.

В Турции сравняют с землей целый город

Город Нурдаги находится в 45 км от населенного пункта Газиантеп в Турции и сильно пострадал в результате землетрясения, власти решили, что город полностью снесут и отстроят заново.

Поисковые работы там до сих пор продолжаются.

Так выглядит Нурдаги в Турции после землетрясения с высоты

Наплыв людей в Евросоюз

В 2022 году в ЕС зарегистрировали около 330 тысяч попыток нелегального пересечения границы, что является самым большим показателем с 2016 года. В эту статистику не включены украинцы, въезжавшие в ЕС после российского вторжения.

Оперативно следить за ситуацией на фронте можно с помощью нашей онлайн-трансляции: Война – день 356: оккупанты продолжают наступление на Донбассе и готовятся к удару в новых местах.