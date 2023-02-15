Головна ціль путінців: відомого журналіста пустили до Центру прийняття рішень (відео)

Комаров побував в одному із найтаємніших місць світу

Відомий український журналіст та мандрівник Дмитро Комаров, який після повномасштабного вторгнення росії приєднався до волонтерства та активно відвідує деокуповані українські міста та села, показав фрагмент свого нового проекту.

Короткий ролик був опублікований на сторінці Дмитра Комарова у Instagram.

Як розповів журналіст, майбутній його фільм буде документальним проектом, який присвячується році війни в Україні. У ньому, серед іншого, Комаров покаже унікальні кадри із справжнього українського центру ухвалення рішень.

Ведучий особисто побував у підземному Центрі бойового управління, де поговорив із командувачем Сухопутних військ Збройних сил України Олександром Сирським.

"Це Центр бойового управління. Не скажу де і коли відбувалася зйомка. Все було зроблено з дотриманням заходів безпеки після довгих місяців очікування зустрічі. Я мріяв зробити інтерв’ю з генералом Сирським ще після успішної Київської операції навесні, але він невловимий – завжди у бою", — Розповідає Комаров.

На опублікованому відео можна побачити справжню нараду командування ЗСУ, а також обстановку в центрі прийняття рішень.

"Зараз ми з вами знаходимося в одному із найтаємніших місць у світі. Таємниці якого ворог дуже шукає. У вас є унікальна можливість побачити центр ухвалення рішень", — каже Комаров у своєму фільмі.

Варто зазначити, що з початком повномасштабної війни одним із головних гасел російської пропаганди є "удари по центрах прийняття рішень". Цими ударами сам путін і його прихильники постійно загрожують з приводу і без. Цьому обдаровані уми росії присвячують навіть цілі пісні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дмитро Комаров розповів, як ховався від російських авіабомб.