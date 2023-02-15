пригожин записав нове відео із "вбитим кувалдою" найманцем: у того була "місія" у полоні

пригожин заявив про важливу місію зека-найманця в українському полоні

Глава російської ПВК "Вагнера" опублікував чергове відео зі "страченим кувалдою" найманцем-зеком Дмитром Якущенком. Після того, як виявилось, що відео було постановочним, "кухар путіна" заявив, що горе-окупант не просто відсидів в українському полоні, а нібито займався там важливими справами.

За словами терориста пригожина, Якущенко потрапив у полон тому, що "заблукав", але не розгубився і був ув’язненим "п***ів, що попало" і навіть збирав якісь важливі дані, які після звільнення передав ПВК.

"Тому, що була команда: якщо тебе беруть у полон дивися в обидва, запам’ятай дорогу, куди йшов, яка техніка і де стоїть. Тому поки він сидів у полоні, розбирався докладно. Повернувся з полону і приніс велику кількість потрібної інформації", — каже пригожин.

Також пригожин розповів, що повернувся Якущенко внаслідок обміну полоненими.

"Зрозуміло, що противник не знав, що у нього є всередині плівка, яку він мотає", — розповів ватажок найманців.

Сам Дмитро Якущенко у відео розповідає про умови його утримання у полоні. На камеру він заявив, що українці нібито ставилися до нього жорстко, "били і катували".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що полонені "вагнерівці" докладно розповіли, як воюють в Україні.

Також ми повідомляли про те, що 55-річного найманця "Вагнера" Євгена Нужина стратили свої колишні товариші по службі.