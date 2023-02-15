пригожин записал новое видео с "убитым кувалдой" наемником: у того была "миссия" в плену

пригожин заявил о важной миссии зэка-наемника в украинском плену

Глава российской ЧВК "Вагнера" опубликовал очередное видео с "казненным кувалдой" наемником-зэком Дмитрием Якущенко. После того, как оказалось, что видео было постановочным, "повар путина" заявил, что горе-оккупант не просто отсидел в украинском плену, а якобы занимался там важными делами.

По словам террориста пригожина, Якущенко попал в плен потому, что "заблудился", но не растерялся и будучи заключенным "п**дел, что ни попадя" и даже собирал некие важные данные, которые после освобождения передал ЧВК.

"Потому, что была команда: если тебя берут в плен смотри в оба, запоминай дорогу куда шел, какая техника и где стоит. Поэтому пока он сидел в плену разбирался подробно. Вернулся из плена и принес большое количество нужной информации", — говорит пригожин.

Также пригожин рассказал, что вернулся Якущенко в результате обмена пленными.

"Понятно, что противник не знал, что у него есть внутри пленка, которую он мотает", — рассказал главарь наемников.

Сам Дмитрий Якущенко в видео рассказывает об условиях его содержания в плену. На камеру он заявил, что украинцы якобы относились к нему жестко, "избивали и пытали".

Напомним, ранее мы писали о том, что пленные "вагнеровцы" подробно рассказали, как воюют в Украине.

Также мы сообщали о том, что 55-летнего наемника "Вагнера" Евгения Нужина казнили свои бывшие сослуживцы.