KJF-2023: Росія сьогодні є світом минулого – режисер Роднянський

Одна з головних відмінностей двох воюючих країн – те, що Україна є конкурентоспроможною демократією

Україна перетворюється з колишньої радянської республіки на сучасне демократичне суспільство, яке стане заслуженим членом ЄС, а Росія, навпаки, є світом минулого. Таку думку висловив під час Київського єврейського форуму ( Kyiv Jewish Forum ) режисер, кінопродюсер, член Єврейської конфедерації України Олександр Роднянський.

"Українці хочуть жити у світі, де кожна людина має можливість вільно виражати себе. Росія сьогодні є світом минулого, сповненим насильства, знущань, репресій та нерівності ", — зазначив відомий режисер, який свого часу жив і працював у РФ.

На його думку, однією з головних відмінностей двох воюючих країн є те, що Україна є конкурентоспроможною демократією.

"Зеленський – шостий президент сучасної України в новітній історії. За 32 роки ми вже маємо шостого президента. У Росії, як ми всі знаємо, Путін – номер два. У них були лише Єльцин і Путін, чий уряд керує вже 23 роки, і ні в кого немає шансів побачити в майбутньому, що він припинить це робити, якщо не програє Україні війну", — зауважив Роднянський.

При цьому він переконаний, що перемога України у війні зможе позитивно вплинути на саму Росію. "Вони ще цього не розуміють. Але якщо ми переможемо, Росія зміниться і матиме ще один шанс розвиватися в кращу сторону", — вважає режисер.

Роднянський також заявив, що з моменту початку повномасштаного нападу Росії на Україні він для себе визначив, що головна ідентичність для нього відтепер – українська. "Це та сама ідентичність, як й у всіх моїх єврейських, татарських чи російських друзів, які вважають, що вони спочатку громадяни України, а потім мають свої культурні та етнічні відмінності", — розповів Роднянський..

Як відомо, Kyiv Jewish Forum у 2019 році був ініційований президентом Єврейської конфедерації України, віцепрезидентом Всесвітнього Єврейського Конгресу Борисом Ложкіним. Захід став щорічним, і в 2021 році його онлайн-аудиторія зросла до мільйона осіб. Учасниками форуму уже традиційно є президенти України та Ізраїлю, представники парламентів та урядів, Європейської Комісії, ООН, Сенату та Палати представників США, вчені та бізнесмени.

Партнером цьогорічного KJF є провідне єврейське світове медіа Tablet. Медіапартнери: NV, Obozrevatel, РБК-Україна, Telegraf, Combat Antisemitism Movement, Combat Antisemitism Movement..