Передчуття великої війни: скільки українців знали, що масштабне вторгнення рф - надовго (опитування)

46 відсотків українців не вірили, що путін таки наважиться на повномасштабний наступ

Що повномасштабний наступ російських військ на Україну 24 лютого 2022 року гарантовано відбудеться, а президент рф володимир путін оголосить нам війну, вважали 46,7 відсотка наших громадян, у той час як протилежної думки дотримувалися 45,8%.

Такими є результати опитування до перших роковин масштабного вторгнення росії, проведеного компанією Active Group.

На запитання "Наскільки імовірним ви вважали повномасштабний наступ росії до 24 лютого?" відповіли, що практично гарантованим 13,1% респондентів.

швидше ймовірним вважали — 33,6%;

швидше не імовірним — 30,1%;

неможливим — 15,8%;

не могли відповісти — 7,4% опитаних.

Водночас вважали, що війна закінчиться 2022 року 30,4% українців. Ще 35,7% припускали, що так може бути. Вже з перших днів знали, що ця війна надовго — 27,1%. Не могли відповісти на запитання анкети — 6,8% громадян.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Збирання даних відбувалося 19 лютого в рамках підготовки проєкту "Пульс тижня". Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 4%.

Нагадаємо, 21 лютого 2023 путін у своєму традиційному посланні Федеральним зборам виступив із новою погрозою Україні та її союзникам і заявив, що росія реагуватиме на постачання далекобійної зброї Києву "відсуванням загрози".