Коли у росії закінчаться гроші на війну: відомий економіст докладно пояснив

Країні-агресору вигідно, щоб війна в Україні перетворилася на тривалий, але млявий конфлікт

Радянський Союз витрачав на війну набагато більше коштів, ніж росія зараз, але наприкінці 80-х гроші закінчилися, що спричинило розпад СРСР. У росії може статися аналогічна ситуація і економіка країни-агресора впаде.

Про це в ефірі програми "Орестрократія" розповів український та американський економіст, професор Каліфорнійського університету у Берклі Юрій Городниченко. За його словами, СРСР витрачав на армію в рази більше, ніж путін.

Темпи війни в Україні такі, що росія змушена витрачати гроші дуже швидко. Коли йде війна на виснаження, близько 30% ВВП йдуть на фінансування армії. У Ррсії зараз таких ресурсів немає і не буде.

"Якщо вони витрачатимуть 30% ВВП на армію, то у них гроші закінчаться дуже-дуже швидко", — сказав економіст.

Але якщо війна в Україні переросте у "мляву фазу", то ресурсів окупантів вистачить на довше — можливо, навіть на роки війни.

"Скільки місяців росія може спонсорувати ще війну, сказати важко. Якщо буде більш в'яло текучий конфлікт, то, можливо, триватиме місяцями, або кілька років. Але гроші у них у будь-якому разі закінчаться, у цьому я впевнений", — сказав Юрій Городниченко.

Щодо санкцій, то російський уряд, можна сказати, прямо підтвердив це. Засекречено різні економічні дані, у тому числі, скільки резервів у Банку росії, доходи та витрати держбюджету. Якби санкції не працювали, то уряд не приховував би від росіян цю інформацію, упевнений професор Каліфорнійського університету в Берклі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії дефіцит боєприпасів, зважаючи на все. Ватажок ПВК "Вагнер" висловився у бік Міноборони рф зі звинуваченнями у "перекритті" його найманцям поставок снарядів.