Хто винен у погіршенні якості життя: українці дали однозначну відповідь

Більше половини українців звинувачують росію у погіршенні їхнього добробуту

За останній рік відбулися значні зміни в українському соціумі, а у багатьох змінилися погляди на важливі аспекти життя. Так за останній рік значно зросла кількість тих, хто переконаний, що саме росія винна у зменшенні їхнього добробуту.

Такими є результати опитування до першої річниці масштабного вторгнення росії, проведеного компанією Active Group.

Дослідники порівняли показники лютого 2022 року з показниками лютого 2023 року та з’ясували, що в Україні знизилася частка тих, хто покладає відповідальність за зниження добробуту на:

президента (з 43,9% до 35,9%);

уряд (з 23,5% до 21,2%);

парламент (21,2% до 18,3%).

При цьому зросла кількість тих, хто вважає, що відповідальність за це лежить на міжнародних фінансових організаціях (з 3 до 11,6%), а також росії (з 2,3 до 61%).

Хто винен у зниженні благополуччя українців (зеленим виділено дані за 2022 рік, а червоним – 2023)

Примітно також, що в Україні за останній рік знизилася кількість тих, хто переконаний, що держава не сприяє інвесторам. Якщо минулого року таку думку поділяли значні 43,6%, то нині їх залишилося лише 9,2%.

Чи сприятиме держава Україна інвесторам

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфа" із компанією Active Group.

Дослідження проведено компанією за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 і більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю та регіоном України). Збір даних проходив 19 лютого у рамках підготовки проєкту "Пульс тижня". Теоретична похибка при довірчій ймовірності 0,95 не перевищує 4%.

Нагадаємо, опитування показало, що більшість українців вважають, що влада була готова до вторгнення росії в Україну лише на "трійку".