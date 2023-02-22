А це точно не фото? Портрет Залужного викликав захоплення у мережі

Портрет важко відрізнити від фотографії

Український художник оприлюднив роботу, присвячену головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, та підкорив мережу.

Своєю роботою художник із Хмельницького Олександр Канюка поділився у своєму Facebook, при цьому він зазначив, що роботу виконано на папері за допомогою вугілля та олівця.

Малюнок виявився настільки реалістичним, що пройти повз нього користувачі мережі не змогли.

Валерій Залужний. Картина Олександра Канюкі

Багато користувачів мережі не змогли приховати своє захоплення від виду цієї роботи, а деякі зізналися, що могли б спокійно переплутати їх із фотографією.

Варто зазначити, що це не єдина робота Канюки, яка присвячена Валерію Залужному, бо влітку 2022 року він створив ще дві. Як і у випадку вище для створення шедеврів, були використані олівець і вугілля.

Картина Олександра Канюкі

Картина Олександра Канюкі

У художника є ще багато робіт, які присвячені й іншим публічним особистостям, на кшталт Володимира Зеленського, Бориса Джонсона, Джо Байдена, Сергія Притули та багатьох інших. Ознайомитись з роботами Канюки можна у його Instagram.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний напередодні отримав у спадок 1 мільйон доларів, але не став залишати гроші собі, а направив на потреби армії.