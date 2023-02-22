А это точно не фото? Портрет Залужного вызвал восторг в сети

Портрет сложно отличить от фотографии

Украинский художник обнародовал работу, посвященную главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, и покорил сеть.

Своей работой художник из Хмельницкого Александр Канюка поделился в своем Facebook, при этом он отметил, что работа выполнена на бумаге с помощью угля и карандаша.

Рисунок оказался настолько реалистичным, что пройти мимо него пользователи сети не смогли.

Валерий Залужный . Картина Александра Канюки

Многие пользователи сети не смогли скрыть свое восхищение от вида этой работы, а некоторые признались, что могли бы спокойно перепутать их с фотографией.

Стоит отметить, что это не единственная работа Канюки, которая посвящена Валерию Залужному, так летом 2022 года он создал еще две. Как и в случае выше для создания шедевров были использованы карандаш и уголь.

Картина Александра Канюки

Картина Александра Канюки

У художника есть еще много работ, которы посвящены и другим публичным личностям, вроде Владимира Зеленского, Бориса Джонсона, Джо Байдена, Сергея Притулы и многим другим. Ознакомиться с работами Канюки можно в его Instagram.э

Как сообщалось ранее, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный накануне получил в наследство 1 миллион долларов, но не стал оставлять деньги себе, а направил на нужды армии.